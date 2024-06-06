Минмолодежи Татарстана разрабатывает АИС «Молодежь Татарстана»

Фото: Максим Платонов

Минмолодежи республики разрабатывает портал АИС «Молодежь Татарстана», где молодые люди от 14 до 35 лет смогут найти вакансии для трудоустройства в летнее время и не только. Об этом сообщил министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков по окончании отчета «О положении молодежи и ходе реализации молодежной политики на территории Республики Татарстан в 2023 году» на заседании парламента. Сроки запуска портала он не назвал.

Вопрос трудоустройства молодых поднял депутат группы «Татарстан — Новый век» Ильдар Шамилов.

— Есть много программ трудоустройства на всех уровнях, но многие подростки ищут свой путь трудоустройства. Ведь на портале для взрослых нет подходящей информации, — отметил он.

В заключение спикер Госсовета Фарид Мухаметшин добавил, что в республике растут достойные молодые люди с чувством патриотизма и есть все условия для профессионального роста.

Луиза Игнатьева