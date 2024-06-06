Бывший врач анестезиолог-реаниматолог из Казани обвиняется в причинении смерти по неосторожности

Фото: Динар Фатыхов

В Казани бывший врач анестезиолог-реаниматолог обвиняется в причинении смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба СУ СК России по Татарстану.

По версии следствия, 30 января 2023 года в медицинское учреждение был госпитализирован 73-летний мужчина. Врач, входивший в состав операционной бригады, не оценил сложность предстоящей интубации и, несмотря на риск и возможные осложнения, многократно вводил пациенту интубационную трубку, пытаясь проникнуть в трахею.

Из-за действий врача у мужчины нарушилась дыхательная функция, которую обвиняемый не смог своевременно восстановить в полном объеме. Спустя несколько дней мужчина скончался из-за развившихся осложнений.

Согласно результатам проведенных экспертиз, действия обвиняемого состоят в прямой причинно-следственной связи с наступлением смерти потерпевшего. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Рената Валеева