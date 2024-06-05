Талия Минуллина назначена заместителем председателя правления НААИР

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ

Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина назначена заместителем председателя правления Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития (НААИР) на заседании в Санкт-Петербурге. Ранее она входила в состав правления НААИР в качестве куратора экспертной площадки НААИР Global, отвечая за международную повестку.

В новом статусе Талия Минуллина выступила перед коллегами с планами по развитию ассоциации на второе полугодие 2024 года. Среди предложенных ею нововведений — коллаборации с деловыми объединениями, создание цифрового банка данных уникальных практик регионов в формате видеоблогов, более плотное взаимодействие с законодательной властью и поощрение новаторского подхода в работе с инвесторами.

Также Талия Минуллина представила буклет «Инвестиционные проекты регионов России», в котором собраны готовые предложения для инвесторов в различных секторах экономики. В рамках экспертной площадки НААИР Global, куратором которой она является, Талия Минуллина планирует уделить особое внимание участию членов ассоциации в международных форумах, налаживанию контактов с иностранными коллегами, анализу деятельности иностранных агентств и организации стажировок. Также планируется отработать инвестиционную повестку со странами БРИКС в рамках форума, который состоится в октябре в Казани.

Некоммерческая организация «Национальная ассоциация агентств инвестиций и развития» создана в 2006 году с целью объединения усилий региональных институтов развития (агентств инвестиций и корпораций развития), направленных на создание условий, способствующих повышению инвестиционной привлекательности и притоку инвестиций в субъекты Российской Федерации.

Стоит подчеркнуть, что до вступления в должность руководителя Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина занимала пост заведующего отделом развития госслужбы Департамента госслужбы и кадров при раисе Татарстана.

Разиль Самигуллин