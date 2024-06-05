В Госдуму внесен законопроект о возможности использования семейных фотографий в предвыборной агитации

Фото: Максим Платонов

В Госдуму внесен законопроект о возможности использования семейных фотографий в предвыборной агитации. Закон может стать эффективным способом популяризации традиционных семейных ценностей.

В публикациях, которые будут использоваться для агитации, можно будет разместить фотографии супруга, несовершеннолетних детей, родителей и других близких родственников.

Стоит подчеркнуть, что в конце прошлого года сенаторы России ввели запрет агитации кандидатов на заблокированных ресурсах, возможность ведения реестра «надомного» голосования в электронном виде, допуск на заседание избиркомов представителей СМИ, работающих только на основании трудового договора.

Разиль Самигуллин