В Госдуму внесен законопроект о возможности использования семейных фотографий в предвыборной агитации
В Госдуму внесен законопроект о возможности использования семейных фотографий в предвыборной агитации. Закон может стать эффективным способом популяризации традиционных семейных ценностей.
В публикациях, которые будут использоваться для агитации, можно будет разместить фотографии супруга, несовершеннолетних детей, родителей и других близких родственников.
Стоит подчеркнуть, что в конце прошлого года сенаторы России ввели запрет агитации кандидатов на заблокированных ресурсах, возможность ведения реестра «надомного» голосования в электронном виде, допуск на заседание избиркомов представителей СМИ, работающих только на основании трудового договора.
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