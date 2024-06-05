Минздрав России: работодатели ежегодно теряют 443 млрд рублей из-за перекуров сотрудников

Фото: Динар Фатыхов

Российская экономика ежегодно теряет около 4% ВВП из-за хронических неинфекционных заболеваний, сообщил замминистра здравоохранения России Евгений Камкин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает ТАСС.

Выступая на сессии «Здоровье работающих: новые векторы и решения», он подчеркнул, что экономические потери только из-за хронических неинфекционных болезней могут составлять примерно 4% от ВВП каждый год. Это говорит о том, насколько важно уделять внимание здоровью граждан для обеспечения устойчивого экономического роста.

Кроме того, по словам Камкина, работодатели ежегодно теряют 443 млрд рублей из-за перекуров сотрудников и последствий курения для здоровья. Он отметил, что эти потери связаны с абсентеизмом (отсутствием сотрудника на рабочем месте) и снижением производительности труда.

Эти данные подчеркивают необходимость принятия мер для улучшения здоровья населения и повышения экономической эффективности.

Стоит подчеркнуть, что из-за изменения климата ежегодно с 2023-го по 2027-й потери России в среднем составят 580 млрд рублей. За пять лет, включая текущий год, страна может потерять до трех трлн рублей.

Разиль Самигуллин