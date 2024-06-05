Раис Татарстана поручил увековечить память поэтессы Вероники Тушновой в Казани

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил увековечить память советской поэтессы и переводчицы Вероники Тушновой в Казани, ее родном городе. Об этом он заявил на встрече с представителями Русской национально-культурной автономии Республики Татарстан.

Минниханов отметил, что будет дано соответствующее поручение, и подчеркнул, что детали по увековечиванию памяти будут тщательно продуманы. «Мы вас услышали. В какой форме это сделать, продумаем: памятная доска это будет или памятник», — заявил он.

Председатель татарстанского отделения Союза писателей России Татьяна Сушенцова рассказала, что Вероника Тушнова не только внесла значительный вклад в советскую поэзию, но и участвовала в Великой Отечественной войне, работая в казанском госпитале. На ее стихи написаны известные песни «Не отрекаются любя», «А знаешь, все еще будет!..», «Сто часов счастья» и другие.

В преддверии 80-летия Великой Победы Сушенцова предложила выпустить сборник стихов Тушновой. Минниханов поддержал эту инициативу и дал необходимые распоряжения для ее реализации.

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Екатерина Петрова