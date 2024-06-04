В Казани появился новый парк между ЦУМом и вокзалом Казань-1

Фото: Инна Серова

В Казани завершается благоустройство сквера на улице Коротченко, между ЦУМом и вокзалом. Работы планируется закончить к 1 июля. На территории уже уложили новую тротуарную плитку на площади 1 041 кв. м, установили 23 кресла и 9 высоких столиков, сообщили в Комитете внешнего благоустройства Казани.

Особое внимание уделили озеленению. Существующие деревья и кустарники обрезали, убрали только аварийные части. Высадили 16 новых деревьев и 687 кустарников, посеяли газон на 1 729 кв. метрах, а также обустроили систему автополива. Для лучшего роста зелени использовали древесную щепу.

Сквер оборудован системой видеонаблюдения и наружным освещением. В ближайшие недели там установят недостающие светильники, 4 бетонные скамейки, 10 урн и 6 парковочных столбиков.

Также в начале мая в Казани завершились работы по благоустройству сквера им. В.А. Котельникова. Это первое общественное пространство, которое обновили в рамках подготовки к саммиту БРИКС, сообщает пресс-служба мэрии.

Разиль Самигуллин