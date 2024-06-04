В Казани отремонтируют проспект Ибрагимова в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»

Фото: предоставлено пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

В Казани будет проведен ремонт проспекта Ибрагимова, который расположен в Московском районе города. Работы будут проведены в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщила пресс-служба миндортранса Татарстана.

Протяженность ремонтируемого участка составит 0,720 км — от улицы Восстания до улицы Воровского. В ходе работ будет уложен верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-16 площадью 18 140 кв. м. Также планируется отремонтировать тротуары общей площадью 937 кв. м., заменить 1 040 погонных метров дорожного бортового камня и 650 погонных метров тротуарного бортового камня.

Для обеспечения безопасности дорожного движения установят 34 дорожных знака, нанесут дорожную разметку и установят 4 остановочных павильона. На данный момент выполнены работы по фрезерованию изношенного асфальтобетонного покрытия площадью 17 950 кв.м. и устройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия площадью 10 500 кв.м., а также замене дорожного бортового камня в количестве 690 погонных метров. Ориентировочный процент выполненных работ составляет 45%.

Также в начале мая в исполкоме Казани рассказали какие участки дорог будут отремонтированы в столице Татарстана в ближайшее время. Также стало известно что на данные работы будет выделено порядка 16, 3 млрд рублей.

Разиль Самигуллин