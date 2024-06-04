Число россиян, вложившихся в криптовалюту, выросло на 20%

Фото: Максим Платонов

Количество россиян, вложившихся в криптовалюту, выросло на 20% в 2024 году по сравнению с предыдущим годом и достигло 3,02 млн человек. Об этом «Газете.ru» сообщил эксперт по инвестициям, основатель REC's GROUP Артемий Кушнарев.

По его словам, сейчас владельцев криптовалюты — примерно 3,6% от всех интернет-пользователей в стране. Это свидетельствует о растущем интересе россиян к цифровым активам.

Согласно оценке Ассоциации промышленного майнинга, рынок криптовалют в России может вырасти на 20–40% в течение этого года. В прошлом году он увеличился вдвое. В настоящее время Россия продолжает занимать второе место в рейтинге стран по майнингу криптовалют.

В Минфине России поддерживают присвоение майнингу кода общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).

В министерстве считают, что это позволит организациям по добыче криптовалют выйти из серой зоны, а принятие закона также позволит лучше планировать нагрузку на электросети и повысит собираемость налогов.