В Татарстане более 288 тыс. пожилых сельчан прошли диспансеризацию за 5 лет

Фото: Динар Фатыхов

В рамках нацпроекта «Демография» в Татарстане была организована доставка пожилых жителей сельской местности на диспансеризацию. Как сообщила министр труда, занятости и социальной защиты Эльмира Зарипова, с 2019 по 2023 год диспансеризацию прошли 288,1 тыс. пожилых людей в возрасте от 65 лет.



Для обеспечения доступа к медицинским услугам было приобретено 43 автомобиля за счет средств федерального бюджета. В 2024 году медицинские учреждения приняли 20,9 тысячи человек. Кроме того, в рамках «Системы долговременного ухода» ежегодно 18,2 тысячи человек получают социальные услуги на дому. Порядка 10,6 тысячи родственников тяжелобольных пожилых прошли бесплатное обучение навыкам ухода в «Школе ухода».

Услуги «Сиделка» были оказаны 2,4 тыс. тяжелобольным татарстанцам, нуждающимся в постоянной посторонней помощи. Так, 720 родственников тяжелобольных смогли вернуться к работе. Также в республике работают 27 пунктов проката технических средств реабилитации, которые предоставили 1,7 тыс. гражданам необходимую помощь.

Обследование проходит в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, в 2023 году в Татарстане впервые за много лет добились стопроцентного выполнения плановых показателей по диспансеризации, профосмотрам и диспансерному наблюдению.

Рената Валеева