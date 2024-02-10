В Татарстане в 2023 году впервые за много лет добились 100%-го выполнения показателей диспансеризации

В 2023 году в Татарстане впервые за много лет добились стопроцентного выполнения плановых показателей по диспансеризации, профосмотрам и диспансерному наблюдению. Это внушает оптимизм, так как здоровый образ жизни становится популярным среди молодежи.



Такая ранняя диагностика особенно важна, потому что она позволяет обнаружить заболевание до того, как оно примет запущенную форму. В зоне особого риска находятся люди от 40 до 65 лет. Они часто думают, что здоровы, и не ходят в медицинские учреждения по несколько лет. А на развитие сердечно-сосудистых и других заболеваний часто влияют такие факторы, как лишний вес, повышенный холестерин, малоподвижный образ жизни, отметил министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин.

По его словам, проведение профилактических мероприятий положительно влияет на здоровье населения.



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Маргарита Головатенко