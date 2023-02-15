В Казани судмедэксперт осужден за организацию 200 собраний свидетелей Иеговы*

К 6 годам и 6 месяцам колонии общего режима приговорил сегодня Советский райсуд Казани 52-летнего казанца, сотрудника Республиканского бюро судмедэкспертизы Константина Санникова. Он признан виновным в организации деятельности экстремистской организации и ее финансировании, передает журналист «Реального времени».



В качестве дополнительного наказания суд запретил Санникову после освобождения еще 5 лет руководить общественными организациями либо участвовать в их деятельности.

На оглашение приговора пришли десятки предполагаемых сторонников подсудимого. Всем места в зале не хватило.

В прениях помощник прокурора района Дмитрий Зайцев просил для подсудимого 6 лет и 8 месяцев, указав на опасность религиозного экстремизма. Но при этом предложил признать смягчающими обстоятельствами состояние здоровья самого Санникова и его близких.

«Тоталитарная секта «Свидетелей Иеговы»* (запрещенная в России международная религиозная организация, признана экстремистской Верховным судом РФ 20.04.2017 г.), организатором которой на территории Казани являлся Санников, загоняет своих последователей обратно в древние века, отвергая и отрицая государственные институты, которые древнее самой христианской религии на десятки веков», — отмечал в прениях гособвинитель.



Под стражей Санников находится с 2020-го года. Вину не признает. Расследованием его дела занимались сотрудники УФСБ по Татарстану.

По версии силовиков, преступления совершались с сентября 2017 года по конец августа 2020-го, когда обвиняемый «настойчиво продолжил» организацию противоправной деятельности организации запрещенных «свидетелей» и «организовал по месту своего жительства» в поселке Малые Клыки «не менее 200 тайных религиозных собраний в интересах вышеназванной экстремистской организации». На тех собраниях, как считает сторона обвинения, присутствующих вовлекали в деятельность секты, давали зачитывать запрещенную литературу с обязательной проверкой усвоенного.

Кроме того, Санникова обвинили в распространении запрещенной веры адептами, полагая, что он требовал от последователей расширять круг «посвященных», используя жесткую конспирацию: в частности, был запрет останавливать людей в людных местах и подъездах жилых домов и общаться более пяти минут.

Советский райсуд Казани признал данное обвинение доказанным, как и финансирование экстремистской деятельности. В этой части Санникову вменяли сборы «пожертвований для нужд запрещенной в РФ организации» на еженедельной основе в общей сумме не менее 50 тысяч рублей. Часть «пожертвований» направлялась на вышестоящий уровень организации, с остального оплачивались канцелярские, почтовые, транспортные и иные расходы.

Приговор пока не вступил в силу.

*запрещенная в России экстремистская организация