Италия потеряла 10–15 млрд евро из-за антироссийских санкций

Фото: Максим Платонов

Президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини сообщил, что экономика Италии потеряла порядка 10—15 млрд евро из-за введения антироссийских санкций, сообщает RT.

По словам эксперта, товарооборот между Италией и Россией сократился с 30 до 9 млрд евро. Итальянский экспорт в Россию упал на 36%, а импорт из России в Италию — на 70—80%.

Стоит подчеркнуть, что на долю Италии пришелся значительный объем импорта вина по итогам января — апреля этого года, а именно 32%. Это самый высокий показатель среди европейских стран.