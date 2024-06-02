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УНИКС выиграл в четвертом матче финальной серии против ЦСКА

15:57, 02.06.2024
УНИКС выиграл в четвертом матче финальной серии против ЦСКА
Фото: Динар Фатыхов

Сегодня на домашней арене ЦСКА «Мегаспорт» казанский УНИКС одержал первую победу в финальной серии Единой лиги ВТБ. Казанцы выиграли встречу со счетом 96:80 (24:15, 27:32, 24:13, 21:20).

  • В составе хозяев площадки самым результативным игроком стал Мело Тримбл. В его активе 16 очков.
  • У казанской команды лучшим игроком стал Ненад Димитриевич, набрав 27 очков.

УНИКС сократил отставание в серии против столичного клуба. Счет в противостоянии 3:1, а команды переезжают в Казань на пятый матч финала, где сыграют в среду, 5 июня. Начало встречи в 19:30.

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