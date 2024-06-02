УНИКС выиграл в четвертом матче финальной серии против ЦСКА
Сегодня на домашней арене ЦСКА «Мегаспорт» казанский УНИКС одержал первую победу в финальной серии Единой лиги ВТБ. Казанцы выиграли встречу со счетом 96:80 (24:15, 27:32, 24:13, 21:20).
- В составе хозяев площадки самым результативным игроком стал Мело Тримбл. В его активе 16 очков.
- У казанской команды лучшим игроком стал Ненад Димитриевич, набрав 27 очков.
УНИКС сократил отставание в серии против столичного клуба. Счет в противостоянии 3:1, а команды переезжают в Казань на пятый матч финала, где сыграют в среду, 5 июня. Начало встречи в 19:30.СпортБаскетбол Татарстан