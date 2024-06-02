Новости происшествий

11:45 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Белгородской области во время обстрела погиб заместитель главы администрации Корочанского района

09:51, 02.06.2024

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале сообщил о гибели замглавы администрации Корочанского района Игоря Нечипоренко. По его словам, причиной гибели стала детонация боеприпаса.

— В результате детонации боеприпаса, погиб заместитель главы администрации Корочанского района — секретарь совета безопасности района Игорь Нечипоренко, — заявил он.

Кроме того, в результате обстрела города Шебекино пострадали шесть мирных жителей. Пять человек получили осколочные ранения верхних и нижних конечностей в двух автобусах.

— Бригадами скорой все пострадавшие доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода, — отметил Гладков.

Происшествия

Новости партнеров

Читайте также