В Белгородской области во время обстрела погиб заместитель главы администрации Корочанского района
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале сообщил о гибели замглавы администрации Корочанского района Игоря Нечипоренко. По его словам, причиной гибели стала детонация боеприпаса.
— В результате детонации боеприпаса, погиб заместитель главы администрации Корочанского района — секретарь совета безопасности района Игорь Нечипоренко, — заявил он.
Кроме того, в результате обстрела города Шебекино пострадали шесть мирных жителей. Пять человек получили осколочные ранения верхних и нижних конечностей в двух автобусах.
— Бригадами скорой все пострадавшие доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода, — отметил Гладков.Происшествия