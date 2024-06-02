Российский боец ММА Ислам Махачев победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC
Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев победил американского спортсмена Дастина Порье на турнире UFC 302. В пятом раунде Махачев применил удушающий прием «Гильотина», одержав верх над соперником и сохранив пояс чемпиона UFC в легком весе.
Для российского бойца это была третья защита титула и 14-я победа подряд в смешанных единоборствах.
Всего на счету Ислама Махачева — 26 побед при одном поражении. Единственный раз он проигрывал в 2015 году бразильскому сопернику Адриану Мартинсу. В том поединке он проиграл нокаутом на отметке 1:46 первого раунда.Спорт