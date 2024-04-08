В школах Татарстана с 1 сентября введут курс внеурочных занятий «Семьеведение»

С 1 сентября 2024 года в школах России для учеников старших классов в рамках внеурочных занятий или внеклассной работы будет введен предмет «Семьеведение». Об этом сообщила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании с участием президента России Владимира Путина, посвященном итогам реализации индивидуальных программ развития регионов и планам по их продлению на 2025—2030 годы.

Татьяна Голикова подчеркнула, что новый предмет не будет стандартным уроком: это будет доверительный и деликатный разговор между учителем и учениками, направленный на формирование позитивного отношения к созданию семьи.

Также заместитель председателя правительства отметила важность сохранения и укрепления российских традиционных нравственных и духовных ценностей среди детей и молодежи. Она добавила, что в школах и колледжах страны работает более 37 тысяч советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. С 1 сентября они будут получать ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей.

Кроме того, Татьяна Голикова рассказала о важности мероприятий, направленных на профессиональное развитие молодежи. По поручению президента расширяется проект «Профессионалитет», поскольку среди молодежи есть запрос на получение конкретной профессии, которая будет приносить достойный заработок.

В своем выступлении заместитель председателя правительства также отметила, что на базе школ, колледжей и вузов реализуется комплекс мер по профилактике негативных социальных явлений в детской и молодежной среде. Проходят занятия по правовому просвещению и информационной защите. Напомним, с нового учебного года в школах Казани произойдут изменения в учебной программе. Появятся два новых предмета: «Труд» и «Основы безопасности и защиты Родины».

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Разиль Самигуллин