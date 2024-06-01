Петр Вагин назначен и.о. мэра Тюмени вместо назначенного на пост врио главы Югры Кухарука
Заместитель главы Тюмени Петр Вагин будет исполнять обязанности главы города вместо назначенного на пост врио губернатора Югры Руслана Кухарука. Об этом на заседании сообщила председатель городской думы Тюмени Светлана Иванова.
«Возложить исполнение полномочий главы города Тюмени на Петра Вагина. До избрания тюменской городской думой главы города», — сказала Иванова.
Напомним, Руслан Кухарук досрочно освобожден от исполнения обязанности главы Тюмени городской думой в связи с назначением на пост врио главы Ханты-Мансийского автономного округа, сообщила председатель городской думы Тюмени Светлана Иванова.