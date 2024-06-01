Глава Тюмени Руслан Кухарук досрочно освобожден от исполнения обязанностей
Руслан Кухарук досрочно освобожден от исполнения обязанности главы Тюмени городской думой в связи с назначением на пост врио главы Ханты-Мансийского автономного округа, сообщила председатель городской думы Тюмени Светлана Иванова, сообщает ТАСС.
Народные избранники поблагодарили мэра за работу. Они отметили, что на время его руководства выпали сложные вызовы, однако городской бюджет всегда был исполнен на высоком уровне, а администрация выполняла все социальные обязательства.
Напомним, президент России Владимир Путин предложил мэру Тюмени Руслану Кухаруку возглавить Ханты-Мансийский автономный округ — Югру, сообщила пресс-служба Кремля.