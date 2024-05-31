Финляндия разрешила использовать переданное Украине оружие для атак по России

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не видит проблемы в использовании Украиной оружия, полученного от Финляндии, для атак по территории России, сообщает «Интерфакс».

По словам Стубба, такая возможность допустима в условиях военного времени. Он также подчеркнул, что не видит в этом никакого риска.

Это заявление было сделано на встрече с финскими журналистами в Стокгольме. Также в рамках своего визита в столицу Швеции финский президент провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.



Напомним, 28 мая президент Франции Эммануэль Макрон также заявил, что считает допустимым предоставление Украине возможности наносить удары по российским военным объектам с помощью западного оружия.

