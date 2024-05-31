Путин высказался о случае с изъятием детей из-за неработающей печки

На встрече с уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой президент Владимир Путин назвал безобразием случай в Красноярском крае. Там у женщины забрали детей из-за того, что в доме была неисправна печка.



Детский омбудсмен рассказала президенту, что узнала о ситуации, когда была в рабочей поездке по России. По ее словам, трое детей четыре месяца жили в учреждении, пока она разбиралась, как так получилось. В итоге выяснилось, что у их матери в доме не работает печка.

Львова-Белова сообщила, что уже вмешалась в ситуацию и дети вернулись к матери. Кроме того, печку починили. Она также добавила, что договорилась с руководством края полностью изменить действующую систему.

Путин раскритиковал местные власти, указав, что они должны были поддержать семью, а не забирать детей.

Рената Валеева