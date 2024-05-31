Владимир Путин предложил главе правительства Тульской области Вячеславу Федорищеву возглавить Самарскую область

Владимир Путин предложил председателю правительства Тульской области Вячеславу Федорищеву возглавить Самарскую область, сообщило РИА «Новости».

Вячеслав Федорищев в 2010 году окончил факультет экономических и социальных наук Академии народного хозяйства при правительстве России, кандидат экономических наук. Пост заместителя Тульской области чиновник занимает с марта 2016 года.

Напомним, сегодня нынешний губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил об уходе в отставку с поста главы региона.

Разиль Самигуллин