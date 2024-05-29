Казань вошла в топ городов для деловых поездок

Фото: Динар Фатыхов

Количество командировок по России в первом квартале 2024 года выросло почти на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила член правления Союза агентств делового туризма (САД), управляющий директор корпоративного бизнеса «Випсервис» Галина Полищук.



Эта статистика свидетельствует о тенденции к восстановлению деловых поездок после пандемии. В 2023 году количество командировок по стране выросло на 17,9% по сравнению с годом ранее, но пока не достигло уровня допандемийного периода.

По данным САД, средняя стоимость авиабилетов по России в этом году увеличилась на 10% к 2023 году. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом деловые путешественники стали более организованно подходить к планированию своих поездок: более 60% командировок бронируются заранее, от 8 дней и более.

Наиболее популярными городами для деловых поездок являются Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Мурманск, Сочи, Красноярск, Казань и Самара.

Доля авиаперевозок по России в сегменте деловых путешествий в первом квартале 2024 года составила 76%, что превышает долю железнодорожных перевозок (24%). При этом доля перелетов бизнес-классом сокращается.

Напомним, около 1% опрошенных россиян планируют провести летние отпуска в Татарстане. Причем наиболее популярен Татарстан у молодых людей (от 18 до 24 лет) — сюда хотят сразу 40% молодых респондентов.



Рената Валеева