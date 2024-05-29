Путин подписал закон о запрете взыскания долгов с пенсий и доплат инвалидов

Фото: Роман Хасаев

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий взыскивать долги с пенсий инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также доплат к таким пенсиям.



Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон расширяет перечень доходов, на которые не может быть обращено взыскание. Теперь он включает социальные пенсии по инвалидности, федеральные и региональные социальные доплаты к пенсии, назначаемые детям-инвалидам, а также инвалидам, признанным недееспособными.

Также закон запрещает взыскивать долги с выплат к пенсиям по потере кормильца из средств федерального бюджета, а не только из бюджетов субъектов РФ, как это было установлено ранее.

Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования.

Напомним, в России появится открытый реестр должников по алиментным обязательствам. Соответствующий закон ранее подписал президент страны Владимир Путин.

Рената Валеева