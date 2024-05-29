Сегодня в Казани переменная облачность и до 28 градусов тепла

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В Татарстане ожидается переменная облачность и отсутствие существенных осадков, сообщает Гидрометцентр республики.

Ветер будет дуть с юго-запада и запада, днем его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду. Местами возможны кратковременные усиления до 14 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит от +26 до +28 градусов.

Напомним, в прошедшие сутки в республике отмечалась малооблачная солнечная погода и до 25 °С.