Минфин инициировал увеличение налога на прибыль с 20% до 25%

В рамках внесенных в правительство поправок по совершенствованию налоговой системы Минфин предложил повысить налог на прибыль с 20% до 25%.

Это должно позволить отказаться с 1 января 2025 года от использования оборотных сборов — курсовых экспортных пошлин.



При этом Минфин РФ предложил провести налоговую амнистию для компаний, которые дробили бизнес с целью ухода от налогов.

В случае принятия поправок неуплаченные налоги, пени и штрафы за 2022—2024 годы не будут взыскиваться и задолженность будет списана.

Эти и другие налоговые поправки должны быть приняты в весеннюю сессию и вступить в силу с 1 января 2025 года.

