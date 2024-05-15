В России начнут маркировать алкогольные коктейли

Фото: Владимир Васильев

С 1 июля 2024 года в России начнут маркировать слабоалкогольные напитки крепостью не более 9% этилового спирта. Постановление об этом уже подписано и находится в распоряжении ТАСС. Апробация нового порядка маркировки и прослеживаемости такой продукции будет проходить с 1 июля 2024 г. по 31 августа 2025 г.

Средства идентификации с кодом маркировки системы «Честный знак» будут размещаться на акцизной марке. Акцизная марка прикрепляется к каждой банке или бутылке.

Напомним, правительство России 13 мая поддержало идею запрета продажи энергетиков несовершеннолетним во всех регионах страны. В Татарстане запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним лицам действует с ноября 2022 года.

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Рената Валеева