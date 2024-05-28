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Ак Барс Банк внедрил новые функции в веб-версию и приложение на Андроид

11:05, 28.05.2024

Ак Барс Банк продолжает совершенствовать веб-версию и мобильное приложение Ак Барс Онлайн на «Андроид», добавляя новые опции для управления финансами:

  • возможность оформления цифровой карты и расширенная география курьерской доставки пластиковых карт;
  • оплату услуг образовательной картой РТ;
  • контроль расходов по системе быстрых платежей;
  • управление защитой от финансовых мошенничеств.

Пользователи веб-версии даже без приложения банка смогут с легкостью управлять деньгами с телефона. Для этого в браузере телефона нужно открыть online.akbars.ru (18+), нажать на иконку «Поделиться» внизу экрана и выбрать «На экран «Домой». Иконка веб-версии обеспечит постоянный доступ ко всем возможностям мобильного банкинга. Банк рекомендует пользователям iPhone установить веб-версию или воспользоваться смартфоном на базе «Андроид», чтобы иметь доступ ко всем обновлениям мобильного банка.

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ЭкономикаБанки Татарстан

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