Ак Барс Банк внедрил новые функции в веб-версию и приложение на Андроид
Ак Барс Банк продолжает совершенствовать веб-версию и мобильное приложение Ак Барс Онлайн на «Андроид», добавляя новые опции для управления финансами:
- возможность оформления цифровой карты и расширенная география курьерской доставки пластиковых карт;
- оплату услуг образовательной картой РТ;
- контроль расходов по системе быстрых платежей;
- управление защитой от финансовых мошенничеств.
Пользователи веб-версии даже без приложения банка смогут с легкостью управлять деньгами с телефона. Для этого в браузере телефона нужно открыть online.akbars.ru (18+), нажать на иконку «Поделиться» внизу экрана и выбрать «На экран «Домой». Иконка веб-версии обеспечит постоянный доступ ко всем возможностям мобильного банкинга. Банк рекомендует пользователям iPhone установить веб-версию или воспользоваться смартфоном на базе «Андроид», чтобы иметь доступ ко всем обновлениям мобильного банка.
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