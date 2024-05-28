Средний размер потребительского кредита в России в апреле достиг максимума за последние 7 месяцев

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В России средний размер потребительского кредита к апрелю достиг максимальных показателей за последние 7 месяцев. Он составил 180,5 тысячи рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса «Скоринг бюро».



Напомним, в конце апреля депутаты Госдумы России внесли на рассмотрение законопроект, который предполагает изменение условий потребительских кредитов. Проект закона предусматривает снижение максимального значения полной стоимости потребительского кредита до 100% годовых.

Также в апреле сенатор Российской Федерации Айрат Гибатдинов внес на рассмотрение в Государственную думу проект федерального закона «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)». Цель законопроекта — снизить закредитованность граждан.

Разиль Самигуллин