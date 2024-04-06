В России рассмотрят изменения условий потребительского кредитования

Сенатор Российской Федерации Айрат Гибатдинов внес на рассмотрение в Государственную думу проект федерального закона «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)».

Цель законопроекта — снизить закредитованность граждан. Согласно данным Банка России, на 1 июля 2023 года 23 миллиона граждан имеют банковские карты, что составляет около 54% от общего числа банковских заемщиков. При этом доля граждан с пятью и более кредитами увеличилась до 8,6%, а задолженность граждан по кредитным картам увеличилась на 20% с апреля по сентябрь 2023 года.

В условиях роста долговой нагрузки граждан, законопроект предусматривает дополнение части 13 статьи 5 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» пунктом 5, который включает в себя возможность увеличения лимита кредитования без заключения нового договора. Это позволит гражданам более осознанно подходить к вопросу кредитования.

Реализация законопроекта не потребует дополнительных бюджетных ассигнований. Вступление закона в силу не повлияет на другие федеральные законы или нормативные правовые акты президента Российской Федерации, правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти.

Ранее депутаты Государственной думы внесли на рассмотрение Государственной думы проект федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей».

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Разиль Самигуллин