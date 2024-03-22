Кабмин Татарстана увеличил нормативные затраты двух молодежных центров республики на 6,5 млн рублей

Фото: Реальное время

Кабмин Татарстана увеличил нормативные затраты «Молодежного центра Республики Татарстан» и «Молодежного центра «Сэлэт» на 2024—2026 годы, выяснило «Реальное время». Так, у первой организации суммарный показатель вырос с 128,26 миллиона рублей до 134,73 миллиона.

«Молодежный центр Татарстана» направит на мероприятия, направленные на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, 80 миллионов рублей вместо заложенных ранее 77 миллионов. Затраты на мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, выросли с 51,3 миллиона до 53,9 миллиона.

Суммарные нормативные затраты молодежного центра «Сэлэт» в 2024—2026 годах выросли с 49,36 миллиона рублей до 51 миллиона. Их них расходы на проведение общественно значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики возросли с 29,6 до 30,6 миллиона рублей. Расходы на мероприятия в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность выросли 19,74 до 20,4 миллиона рублей.

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Артем Гафаров