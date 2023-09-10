Во II квартале текущего года на Сбер было совершено 32 DDos-атаки

На Сбербанк во II квартале текущего года было совершено 32 DDos-атаки. Это на 45% больше, чем кварталом ранее, рассказал в рамках Восточного экономического форума запред организации Станислав Кузнецов.

«Мы видим, что количество кибератак на организации финансовой сферы в России остается повышенным. Во II квартале 2023 года было проведено 32 DDoS-атаки, в то время как в I квартале — 22», — уточнил он.

Кузнецов также отметил, что последовательно реализуется стратегия по импортозамещению средств кибербезопасности и переходу на продукты собственной разработки. По его словам, собственные разработки в сфере кибербезопасности составляют порядка 95%, а центр мониторинга и реагирования на инциденты кибербезопасности — Security Operation Center Сбера — полностью построен на российских решениях.

В банке ведется активная работа по замене зарубежных вендорских продуктов на отечественные аналоги и платформенные компоненты собственного производства.

«При этом в ряде случаев производимые сегодня отечественные средства защиты необходимого функционала и требуемой производительности не имеют. Прежде всего, речь идет о высокопроизводительных межсетевых экранах, системах обнаружения и реагирования на сетевые атаки, системах контроля доступа к сети и системах защиты виртуализации. До 2025 года, когда в России уже будет запрещено использовать иностранное программное обеспечение на объектах критической информационной инфраструктуры, изменить ситуацию очень сложно. Поэтому сейчас совместно с регуляторами ведется работа по поиску компромиссных решений», — прокомментировал Кузнецов.