Депутат предложил запретить выносить штрафы с передвижных и мобильных комплексов фотовидеофиксации нарушений

Фото: предоставлено пресс-службой ГБУ

В Госдуму внесен законопроект с поправками в Кодекс об административных правонарушениях, авторы которого предлагают запретить автоматически выносить штрафы автовладельцам с передвижных и мобильных комплексов фиксации нарушений. Об этом сообщает «Российская газета».

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает передвижные комплексы основным инструментом частных структур для выявления незначительных превышений скоростного режима. По мнению депутата, такие компании могут некорректно устанавливать камеры и искусственно увеличивать показатель погрешности для увеличения количества выявленных нарушений. При этом передвижные и мобильные комплексы не всегда установлены на участках с высокой аварийностью.

Ярослав Нилов предлагает сохранить исключение в презумпции невиновности только для стационарных камер. Передвижные и мобильные устройства могут использоваться только как инструмент для сбора данных о правонарушении, которые затем будут расследоваться сотрудником ГИБДД. Такой подход, по мнению депутата, позволит защитить права автовладельцев от незаконного привлечения к административной ответственности.

На данный момент на территории России функционирует около 30 тысяч комплексов фотовидеофиксации. Стационарные устройства составляют большинство, а передвижных и мобильных — гораздо меньше. Отказ от использования мобильных и передвижных устройств для автоматического оформления штрафов мог бы не привести к большой потере для бюджетов, если бы не одно «но». Появление автомобиля с передвижным комплексом для водителей обычно становится неожиданностью, что не позволяет подготовиться к фиксации нарушений.

Напомним, средний размер штрафа за нарушение правил дорожного движения в России увеличился и сейчас составляет 733 рубля. Самый высокий средний платеж за нарушения ПДД — в Москве, он равен 909 рублям. По сравнению с минувшим годом этот показатель вырос и превысил средний по стране.

Разиль Самигуллин