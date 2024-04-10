В Татарстане банкирам вынесли приговор за отмывание 350 миллионов рублей

Двум жителям Высокогорского района Татарстана были вынесены приговоры за незаконную банковскую деятельность, в ходе которой им удалось 'отмыть' более 350 миллионов рублей за период с 2017 по 2023 год.

Согласно пресс-службе прокуратуры РТ, подсудимые использовали подконтрольные фирмы для проведения денежных операций. Они заработали на этом свыше 14 миллионов рублей.

Оба обвиняемых были признаны виновными по статье уголовного кодекса о незаконной банковской деятельности. Один из них также был осужден по статье о незаконном создании юридического лица.

Подсудимые признали свою вину и получили условные наказания: один из них — 3 года лишения свободы условно с штрафом в 300 тысяч рублей, другой — 4 года и штраф в 400 тысяч рублей.»

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Анастасия Фартыгина