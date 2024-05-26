Военное крыло ХАМАС выпустило по Тель-Авиву большое количество ракет

Военное крыло ХАМАС выпустило по Тель-Авиву большое количество ракет. Представители организации заявили, что это ответ на действия Израиля в секторе Газа. Об этом сообщает «РИА Новости».

Сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве впервые с января. В небе над городом работает ПВО.

Напомним, в начале февраля палестинское движение ХАМАС не отреагировало на предложение о прекращении огня в секторе Газа.



Разиль Самигуллин