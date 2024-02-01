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Reuters: Израиль и ХАМАС не достигли соглашения о прекращении огня в Газе

22:40, 01.02.2024

Палестинское движение ХАМАС еще не отреагировало на предложение о прекращении огня в секторе Газа, сообщает Reuters со ссылкой на катарского чиновника.

— Пока нет никакой сделки. ХАМАС положительно воспринял предложение, но мы ждем их ответа.

Израиль одобрил общие положения сделки с палестинским движением ХАМАС, которые были выработаны на переговорах в Париже, сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари. По его словам, стороной было получено «первое положительное подтверждение» условий потенциального соглашения.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан
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