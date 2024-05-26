Активность россиян на рынке криптовалют выросла на 16,4%

Фото: Максим Платонов

Рост активности россиян на криптобиржах за IV квартал 2023 г. — I квартал 2024 г. составил 16,4% по сравнению с предыдущими двумя кварталами, сообщается в «Обзоре финансовой стабильности» Банка России. Среднемесячное число уникальных пользователей крупнейших криптобирж выросло на 15,1%, а доля россиян в общем количестве посещений достигла 7% в I квартале 2024 г., что, однако, ниже пикового значения в 9%, зафиксированного в I квартале 2023 года.

Объем притоков и оттоков криптоактивов, потенциально связанных с россиянами, увеличился до 4,5 трлн руб. за отчетный период. Несмотря на рост активности, Банк России предупреждает о сохраняющихся рисках, связанных с волатильностью криптовалют и возможными санкциями. В случае блокировки средств со стороны эмитентов стейблкоинов россияне могут потерять доступ к своим активам.

В 2023 году рынок майнинга в стране вырос вдвое, и майнеры добыли около 54 тыс. биткоинов на сумму $3,5 млрд. Россия сохраняет второе место в мире по майнингу криптовалют, уступая только США, где в 2023-м было добыто 143 тыс. биткоинов на сумму $9,4 миллиарда.



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Екатерина Петрова