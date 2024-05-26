На севере Армении произошло наводнение, более 200 человек эвакуировали

На севере Армении случилось наводнение из-за выхода из берегов реки Дебед. Стихийное бедствие разрушило две переправы и участок дороги, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МВД страны.

В результате наводнения был затоплен 31-километровый участок дороги Ванадзор — Алаверди, разрушено 50 метров трассы. Кроме того, повреждены два моста: через реку Дебед и мост, соединяющий станцию Санаин с городом Алаверди. Также разрушениям подверглись и другие дороги, и железнодорожная инфраструктура. Затоплены несколько домов на станции Айрум.

Известно, что за время наводнения было эвакуировано более 200 жителей прилегающих территорий. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выехал на север страны, где произошло наводнение. Об этом в социальных сетях сообщила его пресс-секретарь Назели Багдасарян.