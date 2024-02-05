Выставку «Россия» на ВДНХ посетили шесть миллионов человек

4 февраля, спустя три месяца после открытия, на Международной выставке-форуме «Россия» побывал шестимиллионный посетитель. Им оказался Дмитрий Ершов из Москвы. На выставку он пришел с женой Ириной и двумя детьми.

Их ждал подарок от АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» и администрации Ямало-Ненецкого автономного округа. Семья Ершовых отправится в город Салехард на главный праздник народов Севера — День оленевода. Там гости пройдут церемонию пересечения Полярного круга и получат именные сертификаты полярников.

— Очень неожиданно и необычно. Мы даже не предполагали, что станем уникальными посетителями. У нас в планах было приехать на выставку несколько раз. Спасибо большое за такой теплый прием — это очень приятно, что мы поедем в новый регион, — поблагодарил удачливый посетитель.



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Галия Гарифуллина