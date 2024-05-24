По делу о теракте в Crocus City Hall задержаны более 20 человек

Фото: Ирина Плотникова

Директор ФСБ России Александр Бортников сделал заявление о задержании более 20 человек, причастных к теракту в подмосковном Crocus City Hall. По словам Бортникова, действия террористов координировались боевиками «афганского филиала» запрещенной в России террористической организации ИГИЛ «Вилаят Хорасан» из афгано-пакистанской зоны.



— Уверены, что одной из целей заказчиков данного теракта является нанесение ущерба отношениям стран Содружества с использованием религиозного и национального факторов, — заявил директор ФСБ.

Следственный комитет России расследует уголовное дело о теракте. В настоящий момент по делу арестованы ряд фигурантов, в том числе четверо исполнителей нападения, а также лица, которые, как считает следствие, помогали готовить атаку: предоставляли исполнителям жилье, транспортные средства, обеспечивали трансфер денежных средств.

Напомним, 22 марта перед началом концерта группы «Пикник» в Crocus City Hall ворвались несколько вооруженных мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар. Жертвами теракта стали 144 человека. Расследование проводилось при участии спецслужб и правоохранительных органов Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Рената Валеева