Серийное производство рестайлингового Aurus начнется в конце 2025 года

Фото: Динар Фатыхов

В пресс-службе Минпромторга РФ сообщили, что серийное производство обновленного Aurus начнется в конце следующего года, пишет ТАСС.

— Серийное производство обновленного Aurus начнется в конце следующего года, — рассказали в министерстве.

Напомним, что рестайлинговая версия президентского лимузина Aurus была впервые продемонстрирована публике на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина. Проект предполагает развитие линейки как для замены парка служебных машин госслужащих, так и для коммерческих продаж.

Также в 2021 году Минпромторг анонсировал старт серийного производства Aurus в Елабуге.