Более 600 волонтеров помогают на форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum»

Фото: Динар Фатыхов

Министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков сообщил, что в организации форума помогают более 600 добровольцев. Среди них 535 волонтеров — студенты вузов Казани, а также 65 человек из других субъектов России.



Совместно с дирекцией спортивных и социальных проектов Татарстана был проведен отбор и обучение волонтеров. Добровольцы разделены по 25 функциональным направлениям и помогают в рамках официальной программы, в сервисном направлении и сопровождают участников-гостей форума.

Руководитель управления по работе с волонтерами Айрат Мубаракшин рассказал, что всего было подано около 2,5 тысячи заявок. Обучение волонтеров проходит перед каждым масштабным мероприятием. Они получают общие сведения о форуме, его целях и задачах, о различных категориях участников и организаторов, почетных гостях, национальных и религиозных особенностях мероприятия. Также они знакомятся с системой управления волонтерами и прорабатывают ключевые компетенции.

На сегодняшний день в Татарстане 182 074 волонтера. Татарстанское отделение «Движения первых» специально для «Реального времени» рассказало о том, на каком уровне находится республиканское волонтерство.

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Рената Валеева