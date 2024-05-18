Лавров: «Европа как партнер для нас неактуальна как минимум на одно поколение»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европа не является актуальным партнером для России как минимум на одно поколение. Об этом он сообщил на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.

— Дмитрий Витальевич Тренин (российский политолог, — прим. ред.) в одной из своих статей написал, что Европа как партнер для нас неактуальна как минимум на одно поколение. Не могу не согласиться, мы это ощущаем на практике практически повседневно, — отметил Лавров.

Острая фаза военно-политического противостояния с Западом продолжается, находится в полном разгаре, — отметил Лавров. Это подтверждается характером политических и политологических дискуссий в западных странах.

Напомним, вчера президент России Владимир Путин дал пресс-конференцию, на которой высказал мнение по поводу переговоров с Украиной, санкций против России, отсутствия планов брать Харьков и перестановок в Минобороны.

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Рената Валеева