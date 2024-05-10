Путин обратился к участникам форума «Россия — исламский мир: KazanForum»

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостяей XV Международного экономического форума «Россия — исламский мир: KazanForum»:



«Татарстан вновь наглядно демонстрирует свой богатый потенциал, твердый настрой на движение вперед в самых разных областях. Достижения региона в экономике, социальной сфере, науке и культуре поистине впечатляют, служат еще одним зримым свидетельством весомого вклада, который российские мусульмане, жители республики всех национальностей вносят в развитие Отечества, укрепление его суверенитета и влияния в мире, в обеспечение в нашем обществе стабильности и согласия.

Россия дорожит традиционно дружественными связями с мусульманскими странами. Высоко ценим их стремление проводить независимую внешнюю политику, повышать свою роль в международных делах. Мы вместе выступаем за формирование демократического многополярного миропорядка, основанного на верховенстве права и принципах справедливости, свободного от любых форм диктата и дискриминации. И конечно, настроены на расширение взаимовыгодной кооперации во всех сферах — от торговли и инвестиций до спорта и туризма.

Большое значение придаем очередному заседанию Группы стратегического видения «Россия — исламский мир» с участием представителей Организации исламского сотрудничества. Важно, что взаимодействие России с этой авторитетной международной структурой по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня развивается по нарастающей.

Уверен, что работа форума, как всегда, будет содержательной и конструктивной, пройдет в духе открытости и доверия, послужит дальнейшему укреплению дружбы и созидательного партнерства наших стран и народов.

Желаю вам плодотворных дискуссий и всего самого доброго».