Среди предварительных заказов 70% электромобилей «Атом» приходится на бизнес

Производитель электромобиля «Атом», компания «Кама», сообщил о значительном интересе к своему продукту со стороны бизнес-сегмента. Порядка 70% предварительных заказов приходится на компании и организации, сообщил ТАСС директор по взаимодействию с органами государственной власти АО «Кама» Анатолий Кияшко.

Среди наиболее заинтересованных регионов — Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская и Московская области. Также большой интерес проявляют заказчики из Татарстана, Калининградской области и южных регионов России.

«Кама» активно ведет переговоры с представителями рынка каршеринга и такси. Ожидается, что электромобиль «Атом» будет интересен для этих сфер бизнеса. На данный момент уже собрано более 36 тысяч предварительных заявок.



Серийное производство «Атома» планируется начать в 2025 году. Электромобиль сможет проехать до 500 километров без подзарядки и разгоняться до 100 километров в час за 7 секунд.

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Маргарита Головатенко