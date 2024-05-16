В Казани ликвидируют МУП «Дирекция муниципальных жилищных программ»
Исполком Казани сообщил о ликвидации МУП «Дирекция муниципальных жилищных программ». В ноябре 2024-го депутаты Казгордумы приняли решение, что его преобразуют в акционерное общество. Постановление о ликвидации предприятия было опубликовано в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования Казани.
Ликвидационная комиссия предприятия должна выполнить ряд задач:
- провести ликвидацию предприятия в соответствии с законодательством;
- обеспечить соблюдение прав работников предприятия;
- погасить кредиторскую задолженность предприятия;
- передать жилые помещения в муниципальную казну;
- сохранить архив документов, касающихся приватизации жилья;
- после завершения процедуры ликвидации представить в Комитет земельных и имущественных отношений исполкома Казани документ об исключении предприятия из Единого государственного реестра юридических лиц.
Срок ликвидации предприятия — до 30 сентября 2024 года.
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