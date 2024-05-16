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В Казани ликвидируют МУП «Дирекция муниципальных жилищных программ»

10:23, 16.05.2024
В Казани ликвидируют МУП «Дирекция муниципальных жилищных программ»
Фото: Максим Платонов

Исполком Казани сообщил о ликвидации МУП «Дирекция муниципальных жилищных программ». В ноябре 2024-го депутаты Казгордумы приняли решение, что его преобразуют в акционерное общество. Постановление о ликвидации предприятия было опубликовано в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования Казани.

Ликвидационная комиссия предприятия должна выполнить ряд задач:

  • провести ликвидацию предприятия в соответствии с законодательством;
  • обеспечить соблюдение прав работников предприятия;
  • погасить кредиторскую задолженность предприятия;
  • передать жилые помещения в муниципальную казну;
  • сохранить архив документов, касающихся приватизации жилья;
  • после завершения процедуры ликвидации представить в Комитет земельных и имущественных отношений исполкома Казани документ об исключении предприятия из Единого государственного реестра юридических лиц.

Срок ликвидации предприятия — до 30 сентября 2024 года.

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Рената Валеева
Татарстан

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