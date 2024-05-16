Владимир Путин прибыл с двухдневным визитом в Китай
Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с двухдневным визитом при приглашению Си Цзиньпина.
В настоящее время идут переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпином в узком составе в Доме народных собраний КНР.
Москва и Пекин отмечают в этом году 75-летие дипотношений. Странам предстоит завершить работу над обновленной версией их стратегического партнерства.
Эта поездка стала первой зарубежной поездкой Владимира Путина после переизбрания главой государства и формирования обновленного российского правительства.