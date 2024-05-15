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В Татарстане объявлено штормовое предупреждение, сегодня ночью ожидаются заморозки

18:25, 15.05.2024
В Татарстане объявлено штормовое предупреждение, сегодня ночью ожидаются заморозки
Фото: Динар Фатыхов

Гидрометцентр Республики Татарстан объявил штормовое предупреждение о заморозках на территории региона.

По данным метеорологов, ночью и утром 16 мая 2024 года в Татарстане ожидаются заморозки в воздухе и на почве до -7°. В Казани местами температура опустится до -3°.

Жителям рекомендуется принять меры по защите сельскохозяйственных культур.

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Рената Валеева
Татарстан

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