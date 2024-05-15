Депутаты всех фракций внесли в Госдуму законопроект о запрете продажи энергетиков детям

Фото: Реальное время

Депутаты всех фракций Госдумы внесли законопроект о запрете продажи энергетических напитков несовершеннолетним на всей территории страны. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

Согласно инициативе, розничная торговля энергетическими напитками в потребительской таре, объем которой превышает 500 мл, также будет запрещена. По мнению Вячеслава Володина, принятие этого важного решения позволит защитить здоровье детей и подростков, а также предотвратить распространение вредных привычек среди молодежи.

Напомним, в начале мая депутаты Госдумы направили в нижнюю палату законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «О ветеранах» в части восстановления знака отличия «Ветеран труда». Законопроект предлагает дополнить статью 7 Федерального закона «О ветеранах», регламентирующую основания присвоения звания «Ветеран труда».

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Разиль Самигуллин