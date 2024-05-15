Президент намерен провести встречу с министрами, не вошедшими в состав нового правительства

В ходе совещания накануне в Кремле Владимир Путин сообщил, что намерен провести встречу с министрами, не вошедшими в состав нового правительства.



«Завтра намерен встретиться с коллегами, которые покинули свои посты в правительстве. Хочу их тоже поблагодарить за работу и договориться о том, как и где они могли бы применить все свои знания и навыки на новых участках для того, чтобы их знания и опыт не были утрачены, и они могли бы эффективно работать на благо российского народа и государства российского», — сказал президент накануне.